Москва
Активный отдых в выходные

фото пользователя Goodly
активный отдых

Каток, Горные лыжи, Сноуборд, Тюбинг и прочие активности :)
Не против и от обычного отдыха: кафе, кино, прогулки, мини-тур на авто, бильярд, боулинг.
Так же жду ваших предложений!

От пользователя @Goodly

5 участников
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