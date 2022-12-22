Москва
Активный отдых в выходные
Каток, Горные лыжи, Сноуборд, Тюбинг и прочие активности :)
Не против и от обычного отдыха: кафе, кино, прогулки, мини-тур на авто, бильярд, боулинг.
Так же жду ваших предложений!
От пользователя @Goodly
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