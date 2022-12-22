Каток, Горные лыжи, Сноуборд, Тюбинг и прочие активности :) Не против и от обычного отдыха: кафе, кино, прогулки, мини-тур на авто, бильярд, боулинг. Так же жду ваших предложений!

От пользователя @Goodly

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Москва → Другое Начала играть в Кроссаут. Хотелось бы найти компаньонов для игры.

Москва → Другое Прогуляться по Центру Москвы. Метро Китай город

Москва → Другое Сходить в Екатериненский парк ,прогуляться

Москва → Другое Хочу поговорить про космос и жизнь на других планетах

Москва → Другое Ищу партнёра по активным вечерним прогулкам, в выходные дни.

Москва → Другое Ищу единомышленника, чтобы вместе считать калории и худеть)

Москва → Другое Сходить на стендап, выпить пива, похихикать и подружиться 🫶🏻

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