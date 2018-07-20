Хотелось бы найти друзей, для прогулок и приятного общения

От пользователя @excellent_x

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Москва → Другое Кто живет на севере Москвы? Или в центре. Давайте общаться

Москва → Другое Составить компанию в кинотеатр , фильм «Переводчик»

Москва → Другое Хотелось бы найти классных подружек

Москва → Другое Я хочу найти друзей, пообщаться 💗

Москва → Другое Поиграть в компьютерные игры

Москва → Другое Пошли на свидание??

Москва → Другое Ищу близких по духу подруг👯‍♀️🌺

Москва → Другое Сходить на standup

Москва → Другое Грустно. Возможно тебе в этот момент тоже нужно просто пообщаться

Москва → Другое Хочу найти подругу с которой можно будет весело проводить время)

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