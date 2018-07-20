Москва
Активный отдых
прогуляться, перекусить
Хотелось бы найти друзей, для прогулок и приятного общения
От пользователя @excellent_x
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