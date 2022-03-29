активный отдых

От пользователя @Lawyer

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Москва → Другое Давайте соберёмся и поиграем в мафию?)

Москва → Другое Пообщаться, посмеяться, побороть скромность и неуверенность в себе 😅

Москва → Другое Ищу подруг! Прогуляться, сходить в кино,кафе,бар 😃💃

Москва → Другое Ищу компаньона не заскучать в новом городе

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