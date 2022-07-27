Москва
Активный отдых
активный отдых
От пользователя @Be3yN4uk
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Найти подружек
Москва → Другое
Погулять, поговорить , посмотреть что-нибудь интересное
Москва → Другое
составлю компанию на кофе/вино или в настолки
Москва → Другое
Поговорим?
Москва → Другое
Правет 🙂🤍 завести подруг/друзей
Москва → Другое
Пообщаться с друг другом
Москва → Другое
🎲 Поиграть в настолки в стиле мафии (новички приветствуются)
Москва → Другое
Хочу сходить на ARTLIFEFEST (вход бесплатный)
Москва → Другое
кто на стендап в центр? или покататься на велике по юзао, юао?
Москва → Другое
Кто-нибудь есть из БЛугов здесь?
Москва → Другое
Покидать друг другу мемы, пообщаться на различные темы
Москва → Другое
Для пятничных и субботних баров
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!