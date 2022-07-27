активный отдых

От пользователя @Be3yN4uk

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Для пятничных и субботних баров

Москва → Другое Покидать друг другу мемы, пообщаться на различные темы

Москва → Другое Кто-нибудь есть из БЛугов здесь?

Москва → Другое кто на стендап в центр? или покататься на велике по юзао, юао?

Москва → Другое Хочу сходить на ARTLIFEFEST (вход бесплатный)

Москва → Другое 🎲 Поиграть в настолки в стиле мафии (новички приветствуются)

Москва → Другое Пообщаться с друг другом

Москва → Другое составлю компанию на кофе/вино или в настолки

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