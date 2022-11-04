Москва
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От пользователя @Levvv
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Для пятничных и субботних баров
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Сходить потусить, классно провести время
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Ищу подружку🥹
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Ну что творческое поколение, готовы объединиться и создать команду?
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Предлагаю сходить погулять либо в клуб.
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Добавлю в уютную компанию,есть беседа в тг
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Пойдемте в бар посидим пообщаемся, я и моя подруга ищем компанию!
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