Москва
Активное времяпровождение ✨

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собрать компанию

Собираем компанию позитивных ребят , активно проводить время вместе , культурный отдых , прогулки , игры в настолки и т.д

пишите ник в Тг , добавлю сразу в чат с анонсами на встречу

От пользователя @Yuliya01

10 участников
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