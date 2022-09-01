Москва
А не хлопнуть ли нам, по рюмашке?)

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другое

Или по кружке лагера...

От пользователя @Zvezdochet

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