Москва
А не хлопнуть ли нам, по рюмашке?)
другое
Или по кружке лагера...
От пользователя @Zvezdochet
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