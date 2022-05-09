Сегодня с 19 до 20 прогуляться в Наташинских прудах

От пользователя @Irinasokol

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Москва → Другое Ищу компанию: Погулять, поболтать, посидеть на летней веранде.

Москва → Другое Хочу погулять по красивым местам

Москва → Другое Поболтаем обо всем на свете ?

Москва → Другое Сходить на прогулку покататься на велосипедах

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