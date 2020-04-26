Хочу собрать людей человек 10, мальчишки и девчонки и вместе сгонять зарубиться)

От пользователя @Slavannnn

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Москва → Другое Ищу подружек для прогулок по паркам и интересным местам

Москва → Другое Погулять по городу

Москва → Другое Покидать друг другу мемы, пообщаться на различные темы

Москва → Другое Ищу подругу , которая умеет дружить)🤍

Москва → Другое Найти классных людей. Смеяться и гулять. Сначала онлайн, а то страшно)

Москва → Другое Все начинается с малого

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