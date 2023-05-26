сходить на мероприятие

От пользователя @e_mln

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Москва → Другое Прогуляться/посидеть в баре 🍻

Москва → Другое Просто поболтать о разном

Москва → Другое поиграть в компании в настолки 😣

Москва → Другое Прогуляться в парке, сходить в бар или на какое-нибудь мероприятие

Москва → Другое Ищу компанию: Погулять, поболтать, посидеть на летней веранде.

Москва → Другое Покурить кальян на набережной у капота 😺

Москва → Другое Круто провести время

Москва → Другое Погулять по Екатерининскому парку

Москва → Другое Сходить в парк "Сиреневый сад"

Москва → Другое составлю компанию на кофе/вино или в настолки

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