прогуляться, перекусить

От пользователя @e_mln

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Найти подруг,для общения,вместе посещать рестораны,выставки,кино и тд.

Москва → Другое Пообщаться и обсудить что-нибудь интересненькое)))

Москва → Другое В выходные хочу прогуляться в Коломенском парке! Буду Рада компании ☺️

Москва → Другое общения и, возможно, прогулок. ⚠️: не пью, не курю, не хожу по клубам

Москва → Другое Обсудить ваши идеи для развития приложения

Москва → Другое Просто по душам

Москва → Другое Для 32+) Парк Горького🌳 или Речной вокзал⛴️ день вместе выберем)

Москва → Другое Пора выбираться на улицу! ☀️

Москва → Другое Найти родную душу для общения, поддержки

Москва → Другое Познакомиться с классными людьми :)

Москва → Другое Знакомство для дружбы

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

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