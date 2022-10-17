прогуляться, перекусить

От пользователя @Dorder264

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Москва → Другое Найти подруг,для общения,вместе посещать рестораны,выставки,кино и тд.

Москва → Другое Найти неадекватных подруг с весельцой

Москва → Другое Сходить на standup

Москва → Другое составлю компанию на кофе/вино или в настолки

Москва → Другое Кто-нибудь есть из БЛугов здесь?

Москва → Другое Прогуляться в парке, сходить в бар или на какое-нибудь мероприятие

Москва → Другое Ищу интересных веселых людей, с которыми общались бы на разные темы 😌

Москва → Другое Дискотека 90-х! В баре DISCO 90 в 30.12 23.00

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