Москва
31 числа.. есть такая традиция- гулять и перекусывать 🫠
прогуляться, перекусить
От пользователя @Dorder264
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