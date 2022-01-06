Москва
17.06 с 12:00 собираемся на шашлыки в Измайловском парке (Олений пруд)
17.06 с 12:00 собираемся на шашлыки в Измайловском парке (Олений пруд)
Осталось 3 места из 25
Скидываемся по 900, входит:
-мясо
-закуски
-купаты
-кукуруза
-вода/соки
-кальян
-занятие беседки с 4 утра
Алкоголь берём свой
От пользователя @Dsoap
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