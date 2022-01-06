17.06 с 12:00 собираемся на шашлыки в Измайловском парке (Олений пруд) Осталось 3 места из 25 Скидываемся по 900, входит: -мясо -закуски -купаты -кукуруза -вода/соки -кальян -занятие беседки с 4 утра Алкоголь берём свой

От пользователя @Dsoap

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