Москва
17.06 с 12:00 собираемся на шашлыки в Измайловском парке (Олений пруд)

фото пользователя Dsoap
собрать компанию

17.06 с 12:00 собираемся на шашлыки в Измайловском парке (Олений пруд)
Осталось 3 места из 25
Скидываемся по 900, входит:
-мясо
-закуски
-купаты
-кукуруза
-вода/соки
-кальян
-занятие беседки с 4 утра

Алкоголь берём свой

От пользователя @Dsoap

1 участник
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