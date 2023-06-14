Москва
14.06.23 собираемся на командную игру Квиз(20:00), Давай к нам!))
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Это игра, в которой вы сможете побыть героями любимых тв-шоу:) адрес: Покровка 10 с2., Ketch up , Китай -город (оранжевая ветка, 6 выход)
От пользователя @Malikevich
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