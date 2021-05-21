Минск
Еду в Минск, буду рада погулять по достопримечательностям города)

фото пользователя Ksuyh
прогуляться, перекусить

Интересно посмотреть очевидные и не очень достопримечательности города) просто поболтать и вкусно повесть)

От пользователя @Ksuyh

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