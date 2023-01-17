Миасс
Поиграть в Pathfinder 1e в проключение Пробуждение рунных владык.
Играем уже давно, но в связи со скорым отъездом одного из участников хотелось бы найти ещё 1-2 игроков для сохранения баланса в игре. Играем в квартире, район Победы. 11.06 играем с 14⁰⁰ до 23⁰⁰. Обычно играем по воскресеньям с 14⁰⁰ до 18-19⁰⁰. Если хотите победить древнее зло с мечом в руке или силой могущественной магии — присоединяйтесь!
От пользователя @Sammy
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