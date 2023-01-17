Миасс: найди компанию. Новые события

Присоединяйся к InParty и найди, с кем провести время.

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фото пользователя Nasta2001 собрать компанию

Прогуляться перекусить

@Nasta2001


фото пользователя vipirena555 прогуляться, перекусить

Очень хочу найти подругу, с которой можно общаться и гулять

@vipirena555


фото пользователя Sammy собрать компанию

Поиграть в Pathfinder 1e в проключение Пробуждение рунных владык.

@Sammy


фото пользователя Sammy собрать компанию

Поиграть в настольные игры или провести ваншот по D&D, Pathfinder

@Sammy


фото пользователя dima13 прогуляться, перекусить

Покотатся на авто

@dima13


Как найти друзей в г. Миасс

InParty - новое приложение для общения, поиска друзей и компании

Как это работает: