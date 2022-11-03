Майкоп
Встретится
прогуляться, перекусить
Сходить в кино, попить кофе поболтать
От пользователя @Serzhi
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Тебя зовет сюда душа 💜 Пообщаемся если скучно.
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Прогуляться, перекусить, сходить в кино
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