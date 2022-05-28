Магнитогорск: найди компанию. Новые события

Присоединяйся к InParty и найди, с кем провести время.

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фото пользователя Elizaveta2 пообщаться

Отвечу на любые вопросы, и всегда поддержу тебя!

@Elizaveta2


фото пользователя Rikka пообщаться

А о чем тут обычно общаются?

@Rikka


фото пользователя barberry прогуляться, перекусить

Приятно провести время

@barberry


фото пользователя Anastasia1303 сходить на мероприятие

Есть кто тут из Магнитогорска?

@Anastasia1303


фото пользователя Altes150293 прогуляться, перекусить

Гулять, говорить, посетить заведение

@Altes150293


Как найти друзей в г. Магнитогорск

InParty - новое приложение для общения, поиска друзей и компании

Как это работает: