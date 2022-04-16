Липецк: найди компанию. Новые события

Присоединяйся к InParty и найди, с кем провести время.

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фото пользователя mirabinlis пообщаться

Хочу найти друзей/подругу

@mirabinlis


фото пользователя Alyona1888 пообщаться

Пообщаться, найти новых друзей

@Alyona1888


фото пользователя maxim2002 пообщаться

хочу найти человека с которым можно просто поговорить

@maxim2002


фото пользователя Muctep сходить на мероприятие

Симфонический оркестр - от классики до рока

@Muctep


фото пользователя Kryukov_1 прогуляться, перекусить

Есть желающие погулять?

@Kryukov_1


фото пользователя GRESHNIK пообщаться

Хотелось бы узнать людей,и завести новые знакомства.

@GRESHNIK


фото пользователя Anna75 прогуляться, перекусить

Гулять вечером просто ходить

@Anna75


фото пользователя Brooks собрать компанию

Пикабушники в Липецке есть?

@Brooks


фото пользователя Evgeny72 пообщаться

По рыбалке

@Evgeny72


фото пользователя Anastasia2609 активный отдых

Кто хочет со мной сходить прогуляться?

@Anastasia2609


Как найти друзей в г. Липецк

InParty - новое приложение для общения, поиска друзей и компании

Как это работает: