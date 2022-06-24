Ленинск-Кузнецкий
Прогуляться, попить кофе

фото пользователя Pirss
прогуляться, перекусить

От пользователя @Pirss

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