Курск
Готова к интелектупльному шторму,или беседе.рада буду удачному общению
прогуляться, перекусить
От пользователя @18anastasia
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У самурая нет цели – только путь. ©
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