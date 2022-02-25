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От пользователя @Rickdewalt

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Курск → Другое Готова к интелектупльному шторму,или беседе.рада буду удачному общению

Курск → Другое Не важно парень ты или девушка просто хочу собрать компанию

Курск → Другое настолки и бизнес

Курск → Другое Погулять на природе

Курск → Другое Непринуждённый и заинтересованный собеседник ннада? 😁

Курск → Другое У самурая нет цели – только путь. ©

Курск → Другое Покатаюсь на электросамокатах с кем-нибудь. Лучше вечером.

Курск → Другое Обсуждение исторических событий и их влияние 😎

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