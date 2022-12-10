Курган: найди компанию. Новые события

Присоединяйся к InParty и найди, с кем провести время.

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фото пользователя Irsen другое

Что предложите🤗

@Irsen


фото пользователя Karina1807 собрать компанию

Хочется найти новых людей, пообщаться, погулять😋

@Karina1807


фото пользователя Oksan прогуляться, перекусить

Общяться с молодым человеком

@Oksan


фото пользователя Alena22 прогуляться, перекусить

Прогуляться,общение

@Alena22


фото пользователя Roman20 пообщаться

Было бы здорово пообщаться!

@Roman20


фото пользователя Valeriy собрать компанию

Поездка в сосновый бор

@Valeriy


фото пользователя Ionofon прогуляться, перекусить

Прогуляться в районе заозерного

@Ionofon


фото пользователя pachan_86 прогуляться, перекусить

Сходить в кино

@pachan_86


фото пользователя Olga67Olga прогуляться, перекусить

Найти своих друзей

@Olga67Olga


фото пользователя Aleks_24.08 собрать компанию

Перекусить

@Aleks_24.08


Как найти друзей в г. Курган

InParty - новое приложение для общения, поиска друзей и компании

Как это работает: