Красноярск
Возник вопрос по книге "Полдень XXII век" Стругацких.
Появляется ли в книге, Капитан, кроме главы "Злоумышленники"? Знаю, что упоминается в разговоре между Лином и Поли на ферме, что он стал звездолетчиком. Атос, Лин, Поли часто появляются в разных возрастах, а что с капитаном? Есть ценители-эксперты?))
От пользователя @pyshkar
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