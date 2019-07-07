Красноярск
Возник вопрос по книге "Полдень XXII век" Стругацких.

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Появляется ли в книге, Капитан, кроме главы "Злоумышленники"? Знаю, что упоминается в разговоре между Лином и Поли на ферме, что он стал звездолетчиком. Атос, Лин, Поли часто появляются в разных возрастах, а что с капитаном? Есть ценители-эксперты?))

От пользователя @pyshkar

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