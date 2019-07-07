Красноярск
Сплавиться по Мане, кино, кофе, перекусить!
прогуляться, перекусить
От пользователя @Seafaser
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