Красноярск
Сходить на Красноярские столбы

фото пользователя AlexKu
прогуляться, перекусить

Посетить прекрасный заповедник в 9:00, в воскресенье, когда я здесь нахожусь по учебе. Если вы присоединяйтесь к встрече, то не забудьте взять попить и перекусить в дороге). Буду ждать желающих на остановке "турбаза" до 9:15

От пользователя @AlexKu

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