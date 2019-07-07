Красноярск

Посетить прекрасный заповедник в 9:00, в воскресенье, когда я здесь нахожусь по учебе. Если вы присоединяйтесь к встрече, то не забудьте взять попить и перекусить в дороге). Буду ждать желающих на остановке "турбаза" до 9:15

От пользователя @AlexKu

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