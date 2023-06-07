Красноярск
Пройтись, перекусить, получше узнать Красноярск
прогуляться, перекусить
Вместе с кем-нибудь поныть про жару 😄 по возможности попасть в игротеку настольных игр)
От пользователя @Leontopodium_S
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