От пользователя @DeD_MoRoZzZ

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Красноярск → Другое Открыт к общению

Красноярск → Другое Я хочу погулять

Красноярск → Другое Буду рад новым знакомствам

Красноярск → Другое Сплавиться по Мане, кино, кофе, перекусить!

Красноярск → Другое Хочу найти подругу пообщаться а потом как пойдет

Красноярск → Другое Пообщаться на интересные темы

Красноярск → Другое Прогулятся и выпить кофе

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