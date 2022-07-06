Красноярск
Позови меня выпить кофе😜
прогуляться, перекусить
От пользователя @Anastakica
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Красноярск
Красноярск → Другое
Пообщаться,на интересные темы
Красноярск → Другое
Друзья по интересам
Красноярск → Другое
Го в настольный теннис
Красноярск → Другое
Прогулятся и выпить кофе
Красноярск → Другое
Обожаю легких людей без замарочек.
Красноярск → Другое
Возник вопрос по книге "Полдень XXII век" Стругацких.
Красноярск → Другое
Прогуляться
Красноярск → Другое
Ищу подругу/друга для утренних пробежек/тренировок или просто ходьбы
Красноярск → Другое
Баня, пиво, шашлыки
Красноярск → Другое
Посиделки, настолки, бар
Красноярск → Другое
Погулять развеяться
Красноярск → Другое
Кутурчинское Белогорье 🏕️⛰️
Хочешь найти новых друзей в городе Красноярск?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Красноярск, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!