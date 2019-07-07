Красноярск
Посиделки, настолки, бар
прогуляться, перекусить
За любой движ, кроме голодовки
От пользователя @Ya_yest_grut
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