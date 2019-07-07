Красноярск
Посиделки, настолки, бар

фото пользователя Ya_yest_grut
прогуляться, перекусить

За любой движ, кроме голодовки

От пользователя @Ya_yest_grut

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Красноярск

маленькое фото пользователя Denis221
Красноярск → Другое

Пообщаться,на интересные темы

маленькое фото пользователя pyshkar
Красноярск → Другое

Возник вопрос по книге "Полдень XXII век" Стругацких.

маленькое фото пользователя Nick_Rain
Красноярск → Другое

Не прочь, для начала, просто пообщаться

маленькое фото пользователя Seafaser
Красноярск → Другое

Сплавиться по Мане, кино, кофе, перекусить!

маленькое фото пользователя Misanya
Красноярск → Другое

Друзья по интересам

маленькое фото пользователя JeremyBentham
Красноярск → Другое

Баня, пиво, шашлыки

маленькое фото пользователя Alex15
Красноярск → Другое

Попереписываться, прогуляться

маленькое фото пользователя Till0
Красноярск → Другое

люблю погулять путешествовать...

маленькое фото пользователя VladosL
Красноярск → Другое

Найди друзей

маленькое фото пользователя Chillizar
Красноярск → Другое

Ищу компанию на Алтай в июле-августе

маленькое фото пользователя Atthlon
Красноярск → Другое

Токарь с творческими наклонностями

маленькое фото пользователя Red_el
Красноярск → Другое

Ергаки в июле 15го с группой

Хочешь найти новых друзей в городе Красноярск?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Красноярск, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!