Красноярск
поиграть в Мафию/Сопротивление

фото пользователя Denra
собрать компанию

«Мафия» — клубная командная психологическая пошаговая ролевая игра с детективным сюжетом, моделирующая борьбу информированных друг о друге членов организованного меньшинства с неорганизованным большинством.

Предлагаю собраться где-нибудь в кальянной или на квартире (зависит от количества желающих) и поиграть в эту замечательную игру)

От пользователя @Denra

1 участник
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