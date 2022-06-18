Красноярск

«Мафия» — клубная командная психологическая пошаговая ролевая игра с детективным сюжетом, моделирующая борьбу информированных друг о друге членов организованного меньшинства с неорганизованным большинством. Предлагаю собраться где-нибудь в кальянной или на квартире (зависит от количества желающих) и поиграть в эту замечательную игру)

От пользователя @Denra

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