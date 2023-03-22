Красноярск
Поговорить обо всем, записывать кружочки в телеге

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Попереписываться, может прогуляться, обрести новые знакомства, в лучшем случае - найти хорошего друга/подругу

От пользователя @Kaisa_Moore

13 участников
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