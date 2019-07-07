Красноярск
Поговорить
прогуляться, перекусить
От пользователя @Ahmed
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Красноярск
Красноярск → Другое
Для начала
Красноярск → Другое
Прогулятся и выпить кофе
Красноярск → Другое
Хочу поболтать с необычной личностью ✨
Красноярск → Другое
Куда нибудь съездить погулять, погода огонь
Красноярск → Другое
Позови меня выпить кофе😜
Красноярск → Другое
Сплавиться по Мане, кино, кофе, перекусить!
Красноярск → Другое
Дружить организмами
Красноярск → Другое
люблю погулять путешествовать...
Красноярск → Другое
Погулять развеяться
Красноярск → Другое
Попереписываться, прогуляться
Красноярск → Другое
Встретить интересных людей
Красноярск → Другое
Пообщаться,на интересные темы
Хочешь найти новых друзей в городе Красноярск?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Красноярск, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!