активный отдых

От пользователя @Temi

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Красноярск → Другое Для начала

Красноярск → Другое Возник вопрос по книге "Полдень XXII век" Стругацких.

Красноярск → Другое Обожаю легких людей без замарочек.

Красноярск → Другое Я хочу погулять

Красноярск → Другое Ергаки в июле 15го с группой

Красноярск → Другое Го в настольный теннис

Красноярск → Другое Позови меня выпить кофе😜

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