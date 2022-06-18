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От пользователя @Illess

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Красноярск → Другое Пойду на набережную, может с кем можно погулять?

Красноярск → Другое Погулять на свежем воздухе :)

Красноярск → Другое Токарь с творческими наклонностями

Красноярск → Другое Ергаки в июле 15го с группой

Красноярск → Другое Я хочу погулять

Красноярск → Другое Для начала

Красноярск → Другое с любовью из тильта

Красноярск → Другое Пешие или велосипедные прогулки

Красноярск → Другое Ищу компанию на Алтай в июле-августе

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