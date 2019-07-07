Красноярск
Нужен местный человек,чтоб помочь наладить работу,связано с углем

прогуляться, перекусить

От пользователя @1412

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