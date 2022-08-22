путешествия

От пользователя @Artem_Sb

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Красноярск → Другое Напиши мне, поболтаем, встретимся, прогуляемся 🤪

Красноярск → Другое Не прочь, для начала, просто пообщаться

Красноярск → Другое Поговорить обо всем, записывать кружочки в телеге

Красноярск → Другое с любовью из тильта

Красноярск → Другое Отдых на свежем воздухе

Красноярск → Другое Пойду на набережную, может с кем можно погулять?

Красноярск → Другое Открыт к общению

Красноярск → Другое Друзья по интересам

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