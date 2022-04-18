Красноярск
Куда нибудь съездить погулять, погода огонь

фото пользователя Ketrin22
прогуляться, перекусить

От пользователя @Ketrin22

2 участника
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