Красноярск
Хорошая погода, погуляем?
Предлагаю походить по Татышева, поболтать,испить кофею. Я старая толстая тётенька с специфическим чувством юмора, но не злая. И кстати, лучше шуточки за 300 и про говно, чем политика и таро.
В общем, чебурашка ищет друзей.
От пользователя @Procrastinator
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