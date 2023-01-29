Красноярск

Предлагаю походить по Татышева, поболтать,испить кофею. Я старая толстая тётенька с специфическим чувством юмора, но не злая. И кстати, лучше шуточки за 300 и про говно, чем политика и таро. В общем, чебурашка ищет друзей.

От пользователя @Procrastinator

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