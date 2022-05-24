Красноярск
Друзья по интересам

фото пользователя Misanya
прогуляться, перекусить

От пользователя @Misanya

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Красноярск

маленькое фото пользователя Lukas
Красноярск → Другое

Встетить одну

маленькое фото пользователя Milka_u
Красноярск → Другое

Хочу поболтать с необычной личностью ✨

маленькое фото пользователя mysweetyempty
Красноярск → Другое

Пообщаться о путешествиях

маленькое фото пользователя Tatyana_Log
Красноярск → Другое

Ищу подругу/друга для утренних пробежек/тренировок или просто ходьбы

маленькое фото пользователя pyshkar
Красноярск → Другое

Возник вопрос по книге "Полдень XXII век" Стругацких.

маленькое фото пользователя Inna20
Красноярск → Другое

Набережная

маленькое фото пользователя Denra
Красноярск → Другое

поиграть в Мафию/Сопротивление

маленькое фото пользователя 12312
Красноярск → Другое

Пообщаться о путешествие о музыке, сериалах обо всем найти подруг

маленькое фото пользователя DeD_MoRoZzZ
Красноярск → Другое

Прогуляться

маленькое фото пользователя Till0
Красноярск → Другое

люблю погулять путешествовать...

маленькое фото пользователя Illess
Красноярск → Другое

Обожаю легких людей без замарочек.

маленькое фото пользователя Tanya25
Красноярск → Другое

Хочу прогуляться

Хочешь найти новых друзей в городе Красноярск?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Красноярск, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!