Красноярск
Баня, пиво, шашлыки

фото пользователя JeremyBentham
прогуляться, перекусить

От пользователя @JeremyBentham

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