Красногорск
Вкусно поесть и угорать

фото пользователя Bellato
прогуляться, перекусить

Сытым смеяться 🤭

От пользователя @Bellato

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