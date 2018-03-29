Краснодар
Знаю где вкусный кофе, и …
прогуляться, перекусить
и мягкое кожаное сидение с функцией массажа спинки
От пользователя @Sasha_boss
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