Краснодар
Занятия в Alex Fitness

фото пользователя Nik0li21
активный отдых

Есть желающие начать подготовку к лету? 😄

От пользователя @Nik0li21

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