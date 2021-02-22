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От пользователя @Nik0li21

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Краснодар → Другое Съездить на рыбалку. Посетить Лаго-наки

Краснодар → Другое Погулять в парке Галицкого в вечернее время.

Краснодар → Другое Прогулка в Галицком

Краснодар → Другое Кто составит компанию в прогулках по Красной?

Краснодар → Другое Погулять по ночному городу

Краснодар → Другое Ищу подругу , для путешествий, совместно времяпрепровождения

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