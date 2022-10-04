Краснодар
Я хочу прогуляться
прогуляться, перекусить
Хочу завести друзей
От пользователя @Milena2809
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