От пользователя @Milena2809

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Краснодар → Другое Осматриваюсь тут

Краснодар → Другое Недавно переехала в Краснодар, ищу подруг)

Краснодар → Другое Переезжаю в Краснодар ,ищу друзей . Однодневное общение не нужно ☺️👋

Краснодар → Другое Ищу веселую, легкую девчонку для дружбы👯‍♀️

Краснодар → Другое Погулять по городу

Краснодар → Другое Погулять по городу

Краснодар → Другое Девочки, что случилось?????

Краснодар → Другое Ищу подругу или подруг для прогулок и общения

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