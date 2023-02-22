Краснодар
Выпить пива

фото пользователя Kurman
активный отдых

От пользователя @Kurman

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Москва

маленькое фото пользователя Oksana368
Краснодар → Другое

Кто в караоке?

маленькое фото пользователя Dinosaur
Краснодар → Другое

поехать к реке разжечь костер

маленькое фото пользователя DAiiiKA
Краснодар → Другое

На курсах в КРД. Посидим вечерком в центре🥤, поболтаем, пошутим?

маленькое фото пользователя LissaLill
Краснодар → Другое

Занятия спортом в Алекс Фитнес

маленькое фото пользователя Milena2809
Краснодар → Другое

Я хочу прогуляться

маленькое фото пользователя Nevada
Краснодар → Другое

Ищу подруг

маленькое фото пользователя Dgeraer
Краснодар → Другое

Поиграть в боулинг

маленькое фото пользователя NastyaDa
Краснодар → Другое

Буду рада обрести новых подруг, найти общие интересы

маленькое фото пользователя Daria_Sokq12
Краснодар → Другое

Хочу встретиться с новыми людьми

маленькое фото пользователя Eugene1995
Краснодар → Другое

Краснодар центр

маленькое фото пользователя LILU8822
Краснодар → Другое

Ищу подруг

маленькое фото пользователя Viki_toryya
Краснодар → Другое

Ищу подругу. 🫶🏼

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!