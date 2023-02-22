активный отдых

От пользователя @Kurman

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Краснодар → Другое Буду рада обрести новых подруг, найти общие интересы

Краснодар → Другое Поиграть в боулинг

Краснодар → Другое Я хочу прогуляться

Краснодар → Другое Занятия спортом в Алекс Фитнес

Краснодар → Другое На курсах в КРД. Посидим вечерком в центре🥤, поболтаем, пошутим?

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