Краснодар
Выходные не пройдут зря

фото пользователя Aleksey80
прогуляться, перекусить

От пользователя @Aleksey80

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