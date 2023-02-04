прогуляться, перекусить

От пользователя @Aleksey80

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Краснодар → Другое Что угодно

Краснодар → Другое Привет всем

Краснодар → Другое Хочу поиграть в пляжный волейбол)

Краснодар → Другое Погулять в парке Галицкого в вечернее время.

Краснодар → Другое Переехала в Краснодар!) Буду рада обрести новых друзей/подруг😊

Краснодар → Другое Хочу встретиться с новыми людьми

Краснодар → Другое Отдохнуть , пройтись по красивым местам городка нашего ))))

Краснодар → Другое Ты творческий, талантливый? Православный, не пошлый? Пиши, пообщаемся.

Краснодар → Другое Ищу желающих играть в настолки

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