Краснодар
Встретиться, попить кофе, пообщаться, новые знакомства.

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Встретиться, пообщаться, попить кофе.

От пользователя @Chekito

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