Краснодар
Встретиться, попить кофе, пообщаться, новые знакомства.
пообщаться
Встретиться, пообщаться, попить кофе.
От пользователя @Chekito
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