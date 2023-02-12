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От пользователя @ChrisTiana

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Краснодар → Другое Хотелось бы сходить погулять в парк Галицкого, выпить кофе, пообщаться

Краснодар → Другое Сходить на Бетховена

Краснодар → Другое Ищу друзей для совместного досуга,можно с детьми и без

Краснодар → Другое Занятия в Alex Fitness

Краснодар → Другое Кто хочет сегодня прогуляться в парке Галицкого?)

Краснодар → Другое Давай бегать по Ботаническому саду, как подбитые тюлени

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